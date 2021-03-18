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Московский «Спартак» разгромил «Урал» в матче 23-го тура РПЛ
Фото: Twitter / Спартак

Московский «Спартак» разгромил «Урал» в матче 23-го тура РПЛ

Кирилл Николаев

Спорт
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 69Карта всех событий

Футболисты московского «Спартака» разгромили екатеринбургский «Урал» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве в четверг, 18 марта, и завершилась со счетом 5:1 в пользу «красно-белых».

В составе хозяев поля дублями отметились Джордан Ларссон и Александр Соболев. Нападающий сборной России реализовал два одиннадцатиметровых удара. Также один мяч на счету Куинси Промеса.

«Спартак» набрал 44 очка и продолжает занимать вторую позицию в турнирной таблице, отставая на четыре балла от петербургского «Зенита». «Урал» с 26 очками находится на 12-м месте.

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ФК «Спартак»ФК «Урал»РПЛ
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