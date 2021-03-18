Московский «Локомотив» обыграл «Уфу» и вышел на третье место в РПЛ

Фото: Twitter / Локомотив

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Уфу» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе в четверг, 18 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-зеленых».

Единственный мяч забил польский полузащитник Гжегож Крыховяк. «Локомотив» выиграл четвертый матч подряд, набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, опережая столичный ЦСКА по дополнительным показателям.

«Уфа» находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

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