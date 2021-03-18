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Стадион столичного футбольного клуба «Спартак» официально сменил название
Фото: АГН Москва

Стадион столичного футбольного клуба «Спартак» официально сменил название

Никита Абрамов

Спорт
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 69 Карта всех событий

Стадион московского футбольного клуба «Спартак» официально сменил название на «Открытие Банк Арена». Об этом в четверг, 18 марта, сообщил официальный спонсор ФК банк «Открытие».

— С 18 марта «Открытие Арена» (стадион ФК «Спартак Москва») получил название «Открытие Банк Арена». Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях, — цитирует сообщение банка РИА Новости.

Свое решение переименовать стадион банк огласил в конце 2020 года. 10 декабря он провел закупку по демонтажу существующей крышной конструкции, стоимость которой составила 10 миллионов рублей.

Отмечается, что перекликающееся со спонсором название стадионов — обычная практика для мирового спорта.

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ФК «Спартак»«Открытие Арена»банк
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