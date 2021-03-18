Стадион столичного футбольного клуба «Спартак» официально сменил название

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 69 Карта всех событий

Стадион московского футбольного клуба «Спартак» официально сменил название на «Открытие Банк Арена». Об этом в четверг, 18 марта, сообщил официальный спонсор ФК банк «Открытие».

— С 18 марта «Открытие Арена» (стадион ФК «Спартак Москва») получил название «Открытие Банк Арена». Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях, — цитирует сообщение банка РИА Новости.

Свое решение переименовать стадион банк огласил в конце 2020 года. 10 декабря он провел закупку по демонтажу существующей крышной конструкции, стоимость которой составила 10 миллионов рублей.

Отмечается, что перекликающееся со спонсором название стадионов — обычная практика для мирового спорта.

Читайте также: Сборная России по хоккею выступит на ЧМ под логотипом ОКР