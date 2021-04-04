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Саблист Кирилл Тюлюков принес сборной России первое золото на ЧМ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Саблист Кирилл Тюлюков принес сборной России первое золото на ЧМ

Анастасия Волоснова

Спорт

Саблист Кирилл Тюлюков принес сборной России первое золото на чемпионате мира по фехтованию среди юниоров и кадетов. Турнир прошел в воскресенье, 4 апреля, в Каире.

Тюлюков прошел в финал и победил Бобиржона Расулова из Узбекистана. Турнир закончился со счетом 15:6 в пользу Тюлюкова.

В субботу, 3 апреля, российская саблистка Дарья Дрозд сразилась с турчанкой Нисанур Эрбиль. Турнир закончился со счетом 13:15 в пользу Эрбиль. Дрозд завоевала на чемпионате мира бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что российские керлингисты одержали третью победу подряд на чемпионате мира.

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