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Российские керлингисты одержали третью победу подряд на чемпионате мира
Фото: youtube.com

Российские керлингисты одержали третью победу подряд на чемпионате мира

Юлия Курганова

Спорт

Российская мужская сборная по керлингу обыграла команду КНР со счетом 10:6 в третьем матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Канаде.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Даниил Горячев, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.

В первом матче турнира российская сборная со счетом 8:5 обыграла команду Нидерландов, во втором — команду Южной Кореи (9:3).

Следующую игру российские керлингисты проведут в воскресенье, 4 апреля, со сборной Швеции.

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