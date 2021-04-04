Российские керлингисты одержали третью победу подряд на чемпионате мира
Российская мужская сборная по керлингу обыграла команду КНР со счетом 10:6 в третьем матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Канаде.
В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Даниил Горячев, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.
В первом матче турнира российская сборная со счетом 8:5 обыграла команду Нидерландов, во втором — команду Южной Кореи (9:3).
Следующую игру российские керлингисты проведут в воскресенье, 4 апреля, со сборной Швеции.
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