Молодежная сборная России по футболу уступила Дании в матче чемпионата Европы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Молодежная сборная России по футболу уступила команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в среду, 31 марта, в венгерском Сомбатхее и завершилась со счетом 3:0 в пользу датчан.

В этой встрече забитыми мячами отметились Якоб Бруун-Ларсен, Андерс Дрейер и Карло Хольсе.

Таким образом, сборная России набрала три очка и заняла третье место в группе. Команда Михаила Галактионова не смогла выйти в четвертьфинал турнира.

Читайте также: УЕФА разрешил командам делать по пять замен в матчах Евро-2020