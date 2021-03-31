Молодежная сборная России по футболу уступила Дании в матче чемпионата Европы
Молодежная сборная России по футболу уступила команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в среду, 31 марта, в венгерском Сомбатхее и завершилась со счетом 3:0 в пользу датчан.
В этой встрече забитыми мячами отметились Якоб Бруун-Ларсен, Андерс Дрейер и Карло Хольсе.
Таким образом, сборная России набрала три очка и заняла третье место в группе. Команда Михаила Галактионова не смогла выйти в четвертьфинал турнира.
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