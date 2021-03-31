УЕФА разрешил командам делать по пять замен в матчах Евро-2020

Фото: twitter.com/TeamRussia

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил командам делать по пять замен в матчах предстоящего чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Об этом в среду, 31 марта, сообщили на сайте УЕФА.

Данные меры были приняты в связи с пандемией коронавируса.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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