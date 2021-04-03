Московское «Динамо» разгромило «Уфу» в матче 24-го тура РПЛ

Фото: Официальный аккаунт московского «Динамо» в Twitter

Футболисты московского «Динамо» разгромили «Уфу» в домашнем матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Встреча состоялась в субботу, 3 апреля, на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой «бело-голубых» со счетом 4:0. Забитыми мячами в составе победителей отметились Даниил Лесовой (10-я минута), Константин Тюкавин (27-я), Роман Нойштедтер (52-я) и Николай Комличенко (61-я, пенальти).

После этой встречи подопечные Сандро Шварца поднялись на четвертое место в таблице, имея в своем активе 42 очка. «Уфа» занимает предпоследнюю, 15-ю позицию, набрав 14 очков по итогам 24 встреч.

Также по окончании встречи главный тренер клуба из Башкирии Рашид Рахимов заявил, что собирается подать в отставку. Позднее руководство «Уфы» приняло отставку 56-летнего специалиста.

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