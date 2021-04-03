Московский «Локомотив» обыграл «Ротор» и одержал пятую победу подряд в РПЛ

Фото: ФК Локомотив Twitter

Столичный «Локомотив» победил волгоградский «Ротор» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Волгограде в субботу, 3 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.

Голы за «Локомотив» забили Гжегож Крыховяк (21-я минута) и Рифат Жемалетдинов (79-я минута).

Железнодорожники занимают третье место в РПЛ с 43 очками, а «Ротор» идет 13-м с 18 баллами.

В рамках 25-го тура РПЛ «Локомотив» дома примет московский «Спартак», а «Ротор» поедет в гости к столичному ЦСКА.

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