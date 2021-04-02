Капитанскую повязку Криштиану Роналду продали на аукционе

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Повязку капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду продали на благотворительном аукционе в Сербии. Собранные средства будут направлены на лечение ребенка из Крагуеваца. Об этом сообщил журналист Йован Шимич в Twitter.

Так, обязательный атрибут экипировки звезды мирового футбола был куплен за 63,8 тысячи долларов. Уточняется, что вырученные во время благотворительного мероприятия деньги пойдут на лечение мальчика по имени Гаврило Джурджевич. Мальчик страдает атрофией спинных мышц.

Проданная повязка имеет свою историю. Именно ее трехкратный обладатель «Золотого мяча» выбросил на поле во время матча квалификационного раунда ЧМ-2022 в Белграде, отмечает New Inform. Тогда при ничьей (2:2) арбитр не засчитал гол спортсмена, на что Криштиану Роналду эмоционально отреагировал. Позже повязку подобрал сотрудник стадиона.

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