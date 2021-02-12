Криштиану Роналду первым в мире набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Фото: instagram.com/cristiano

Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, чьи аккаунты в социальных сетях достигли отметки в 500 миллионов подписчиков. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает издание Bleacher Report.

Отмечается, что на страницу Роналду в Instagram подписан 261 миллион человек. В Facebook у нападающего насчитывается 148 миллионов подписчиков, а в Twitter — 91 миллион. Летом 2020 года выяснилось, что Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером.

За свою карьеру Роналду пять раз выигрывал Кубок чемпионов и одерживал победу в чемпионатах Италии, Испании и Англии. В 2016 году он выиграл чемпионат Европы в составе сборной Португалии.

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