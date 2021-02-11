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УЕФА: Все 12 городов примут матчи ЕВРО-2020
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

УЕФА: Все 12 городов примут матчи ЕВРО-2020

Кирилл Николаев

Спорт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил уверенность, что все 12 городов примут матчи чемпионата Европы. Об этом в четверг, 11 февраля, заявил руководитель операционной деятельности на стадионах ЕВРО-2020 Андреас Шар.

Он подтвердил, что матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге. Шар отметил, что УЕФА не будет менять бренд ЕВРО-2020, потому что это дорого.

— У нас есть обязательства провести турнир под названием ЕВРО-2020. А деньги лучше инвестировать в здоровье, — цитирует Шара «Р-Спорт».

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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