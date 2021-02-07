Александр Головин забил три гола в матче чемпионата Франции по футболу

Фото: twitter. com/ TeamRussia

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин оформил хет-трик в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Нимом».

Головин открыл счет в игре на третьей минуте. Через десять минут полузащитник сборной России забил еще один мяч, пробив под перекладину мимо вратаря.

САНЯ! САНЯ! Третий гол нашего парня в ворота «Нима». Теперь со штрафного 🇷🇺🇷🇺🇷🇺



Ну что за матч! Что за Головин! 🔥🔥🔥https://t.co/AcVBFO2COb pic.twitter.com/I5i0ADJZJI — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

Во втором тайме Головин забил свой третий гол в матче. Он точно пробил со штрафного удара на 62-й минуте встречи. Еще через 15 минут Головин сделал голевую передачу на Кевина Фолланда. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Монако».

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