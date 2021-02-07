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Александр Головин забил три гола в матче чемпионата Франции по футболу
Фото: twitter. com/ TeamRussia

Александр Головин забил три гола в матче чемпионата Франции по футболу

Кирилл Николаев

Спорт

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин оформил хет-трик в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Нимом».

Головин открыл счет в игре на третьей минуте. Через десять минут полузащитник сборной России забил еще один мяч, пробив под перекладину мимо вратаря.

Во втором тайме Головин забил свой третий гол в матче. Он точно пробил со штрафного удара на 62-й минуте встречи. Еще через 15 минут Головин сделал голевую передачу на Кевина Фолланда. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Монако».

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футболАлександр ГоловинФК «Монако»
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