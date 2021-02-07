Футболист «Спартака» Соболев избежал серьезной травмы в товарищеской игре

Фото: twitter.com / ФК «Спартак-Москва»

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев избежал серьезной травмы в товарищеском матче против «Риги». Матч прошел в Дубае в воскресенье, 7 февраля.

Соболев получил травму на девятой минуте игры в столкновении с футболистом «Риги». В результате он покинул поле при помощи врачей. Вместо Соболева на поле вышел аргентинский нападающий Эсекель Понсе.

Во время первичного осмотра Александра Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава.



В ближайшее время нашему форварду предстоит МРТ диагностика. pic.twitter.com/ODA90oSNal — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 7, 2021

Как сообщили в Twitter-аккаунте «Спартака», во время первичного осмотра у Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава. В ближайшее время нападающему предстоит пройти МРТ-диагностику. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу красно-белых.

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