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Футболист «Спартака» Соболев избежал серьезной травмы в товарищеской игре
Фото: twitter.com / ФК «Спартак-Москва»

Футболист «Спартака» Соболев избежал серьезной травмы в товарищеской игре

Кирилл Николаев

Спорт

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев избежал серьезной травмы в товарищеском матче против «Риги». Матч прошел в Дубае в воскресенье, 7 февраля.

Соболев получил травму на девятой минуте игры в столкновении с футболистом «Риги». В результате он покинул поле при помощи врачей. Вместо Соболева на поле вышел аргентинский нападающий Эсекель Понсе.

Как сообщили в Twitter-аккаунте «Спартака», во время первичного осмотра у Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава. В ближайшее время нападающему предстоит пройти МРТ-диагностику. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу красно-белых.

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