Черчесов рассказал о встрече с министром иностранных дел Турции

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что поздравил с днем рождения министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу во время их совместной встречи, которая прошла пятого февраля в Анталье.

— Поздравил его с днем рождения и пожелал всего самого наилучшего! Россию и Турцию многое связывает в футбольном плане, — написал Станислав Черчесов в соцсети Instagram.

По его словам, сборные России и Турции сыграли шесть матчей между собой за последние четыре года. Также тренер сборной России отметил, что российские футболисты часто посещают сборы, проходящие в Турции.

Черчесов заверил, что будет продолжать общение с Чавушоглу.

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