Черчесов рассказал о встрече с министром иностранных дел Турции
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что поздравил с днем рождения министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу во время их совместной встречи, которая прошла пятого февраля в Анталье.
— Поздравил его с днем рождения и пожелал всего самого наилучшего! Россию и Турцию многое связывает в футбольном плане, — написал Станислав Черчесов в соцсети Instagram.
По его словам, сборные России и Турции сыграли шесть матчей между собой за последние четыре года. Также тренер сборной России отметил, что российские футболисты часто посещают сборы, проходящие в Турции.
Черчесов заверил, что будет продолжать общение с Чавушоглу.
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