Черчесов заявил, что не говорил о вакцинации с футболистами сборной России

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что пока не говорил ни с одним игроком национальной команды на тему вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, этот вопрос является очень важным.

Черчесов отметил, что вакцинация от коронавируса снижает риски заболевания.

— Что касается игроков, то здесь важно мнение как их самих, так и клубов, за которые они выступают. Поэтому пусть каждый решает самостоятельно, — цитирует Черчесова «Р-Спорт».

Он подчеркнул, что задачей тренерского штаба является поиск замены на тот случай, если чей-то тест из игроков во время сбора окажется положительным.

Ранее Станислав Черчесов сделал прививку от коронавирусной инфекции. Также привился врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

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