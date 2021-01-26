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Главный тренер сборной России по футболу Черчесов привился от COVID-19
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Главный тренер сборной России по футболу Черчесов привился от COVID-19

Кирилл Николаев

Спорт

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в Telegram-канале национальной команды.

Также прививку от коронавируса сделал врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов. В дальнейшем Российский футбольный союз (РФС) предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу национальной команды пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Отметим, что на данный момент большинство футболистов сборной России находится на сборах за границей со своими клубами.

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