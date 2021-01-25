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Федора Емельяненко выписали из столичной коронавирусной больницы
Фото: АГН «Москва»

Федора Емельяненко выписали из столичной коронавирусной больницы

Анастасия Волоснова

Спорт

Из столичной больницы был выписан российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко. Об этом сообщили в медучреждение, где спортсмен проходил лечение.

Ранее Емельяненко госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52. Она специализируется на пациентах с коронавирусом.

На вопрос журналистов о состоянии спортсмена в больнице рассказали, что он уже выписан, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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Федор Емельяненковыписали из больницыкоронавирус
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