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Более 680 человек с COVID-19 лечатся в Филатовской больнице в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 680 человек с COVID-19 лечатся в Филатовской больнице в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Вешняковская улица, 23Карта всех событий

В столице в Городской клинической больнице № 15 имени Филатова на лечении находятся 1067 пациентов, в том числе 682 с коронавирусом. Об этом сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко в соцсети Facebook в воскресенье, 24 января.

Он отметил, что с пневмонией лежат 1034 человека. У 29 беременных и родильниц зафиксирован коронавирус. Также Валерий Вечорко сообщил, что к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 58 человек.

За сутки в больницу поступили 118 человек, 168 пациентов за минувшие 24 часа выписали.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки от коронавируса вылечились 5117 человек.

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