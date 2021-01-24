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Еще 5117 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Еще 5117 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 5117 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в городе в воскресенье, 24 января.

Число выздоровевших пациентов в столице увеличилось до 774 550.

Ранее стало известно, что в Москве выявили 3069 новых случаев COVID-19. За сутки были госпитализированы 986 человек с коронавирусом, скончались 74 пациента, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Еще 5117 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за суткиФото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Также уточнялось, что во Вторую инфекционную больницу за сутки поступили 25 человек с COVID-19.

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