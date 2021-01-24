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Во Вторую инфекционную больницу за сутки поступили 25 человек с COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Во Вторую инфекционную больницу за сутки поступили 25 человек с COVID-19

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, 8-я улица Соколиной Горы, 15Карта всех событий

В Москве в Инфекционной клинической больнице № 2 на лечении находятся 670 человек, у 307 из них подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом рассказала главный врач медучреждения Светлана Краснова на своей странице в Facebook в воскресенье, 24 января.

В числе тех, у кого был выявлен коронавирус, оказались 8 детей, 258 взрослых в инфекционных отделениях, 13 беременных, рожениц и родильниц. По словам медика, в реанимации лежат 17 пациентов.

За сутки в больницу поступило 42 пациента, 25 из них — с COVID-19. Выписали за 24 часа 38 человек, в том числе 31 с выздоровлением после инфекции.

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