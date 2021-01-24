За сутки в Москве выявили 3069 новых случаев COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За сутки в Москве выявили 3069 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в воскресенье, 24 января.

Ранее в субботу, 23 января, в столице зафиксировали 2668 новых случаев заболевания.

Отмечается, что за все время пандемии в России выявлено 3 719 400 случаев коронавируса в 85 регионах. За все время зафиксировано 69 462 летальных исхода, 3 131 760 человек выздоровело.

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