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За сутки в Москве выявили 2668 новых случаев COVID-19
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За сутки в Москве выявили 2668 новых случаев COVID-19

Никита Абрамов

Здоровье

За минувшие сутки в Москве выявили 2668 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в субботу, 23 января.

Ранее в пятницу, 22 января, в столице было зафиксировано 3037 новых случаев заболевания.

Отмечается, что за все время пандемии в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса в 85 регионах. За все время зафиксирован 68 971 летальный исход, 3 109 315 человек выздоровело.

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