В Москве выявили 3037 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за последние 24 часа выявили 3037 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 22 января.

В России за минувшие сутки выявлено 21 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 580 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровело 27 318 человек.

Ранее сообщалось, что свыше 33 тысяч пациентов с коронавирусом прошли лечение в резервных госпиталях столицы с начала октября 2020 года.

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