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За сутки в России выявили 21 513 новых случаев коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 21 513 новых случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

В России коронавирус обнаружили у 21 513 человек за минувшие сутки. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев заражения стали Петербург (3104), Москва (3037) и Подмосковье (1142).

За последние 24 часа от ковида скончались 580 человек, еще 27 318 — вылечились.

Всего с начала пандемии выявили 3 677 352 случая коронавируса в РФ. При этом 3 081 536 пациентов переболели и выздоровели, 68 412 — скончались.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал простой способ снизить риск заражения COVID-19.

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