Ученые объяснили причину тяжелого течения коронавируса

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Ученые объяснили, почему так тяжело протекает COVID-19. Об этом сообщает портал Nature.

Отмечается, что исследователи установили роль «антител-оборотней», поражающих либо элементы иммунной системы организма, либо некоторые белки в разных органах, в том числе в сердце.

— В отличие от цитокиновых бурь, которые чаще вызывают кратковременные системные сбои, аутоантитела ведут к точечному, но долгосрочному повреждению, — рассказал иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки.

Ученые проверили данные 194 пациентов и медработников с коронавирусом различной степени тяжести на наличие широкого спектра аутоантител. Оказалось, что SARS-CoV-2 может спровоцировать вырабатывание аутоантител, которые поражают собственные ткани в организме. У некоторых заболевших выявили аутоантитела к белкам в кровеносных сосудах, а также в сердце и головном мозге, которые чаще всего страдают от последствий коронавируса.

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