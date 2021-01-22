Более 33 тысяч москвичей с COVID-19 прошли лечение в резервных госпиталях с начала октября

/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Свыше 33 тысяч пациентов с коронавирусом прошли лечение в резервных госпиталях столицы с начала октября 2020 года. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Учреждения оборудовали кислородными станциями с системой подачи медицинских газов — индивидуальный клапан подачи есть у каждой койки. Всего в пяти резервных госпиталях города в одно время могут проходить лечение более семи тысяч человек.

Резервные госпитали являются полноценными инфекционными клиниками. Учреждения соответствуют современным требованиям, а также оснащены необходимым оборудованием. Так, в госпиталях есть передвижные рентген-аппараты, мобильные компьютерные томографы, позволяющие провести лучевую диагностику. Кроме того, госпитали включены в городскую сеть, именно поэтому диспетчеры скорой помощи могут видеть их загрузку в виртуальном режиме.

В столице прием пациентов с коронавирусом осуществляется в пяти резервных госпиталях, которые открыты в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва», павильоне № 75 на ВДНХ и на территории медицинского комплекса в Коммунарке.

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