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Три новых корпуса открылись в резервном госпитале в Сокольниках
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Три новых корпуса открылись в резервном госпитале в Сокольниках

Виктория Родимкина

Город

В Москве в резервном госпитале, который работает в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», открылись три новых корпуса. Для пациентов с коронавирусом развернули 625 новых коек, 18 из которых предназначены для интенсивной терапии.

Главный врач городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева Александр Митичкин отметил, что дополнительные мощности были развернуты в Сокольниках, в соседних с госпиталем помещениях, где находился обсерватор.

— Это было наиболее логичным и оптимальным решением, поскольку в обсерваторе, который ранее располагался на этой территории, было практически все оборудовано для приема пациентов с COVID-19 — койки, индивидуальные системы подачи кислорода, автономная вентиляция и система очистки воздуха, — сказал медик.

Он уточнил, что в новых корпусах есть современное диагностическое оборудование, большая лаборатория, рабочие места были переоборудованы для медиков.

По словам Александра Митичкина, новые корпуса готовы к приему пациентов с коронавирусом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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