Более 98,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России
В России за все время пандемии провели свыше 98,5 миллиона тестирований на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 18 января.
За прошедшие сутки на территории страны сделали 456 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остается 638 141 человек с подозрением на COVID-19.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, как воздух, которым мы дышим, влияет на шанс заразиться коронавирусной инфекцией.
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