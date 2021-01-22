Более 98,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В России за все время пандемии провели свыше 98,5 миллиона тестирований на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 18 января.

За прошедшие сутки на территории страны сделали 456 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остается 638 141 человек с подозрением на COVID-19.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, как воздух, которым мы дышим, влияет на шанс заразиться коронавирусной инфекцией.

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