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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5629 пациентов за сутки
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5629 пациентов за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились 5629 пациентов. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

В столице за последние 24 часа выявили 3037 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализировано 1 097 человек, скончалось 72 пациента.

Кроме того, стало известно, что в России за сутки выявлено 21 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 580 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в РФ за все время пандемии провели свыше 98,5 миллиона тестирований на выявление коронавирусной инфекции.

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