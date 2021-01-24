Доктор Мясников рассказал об отношении западных врачей к вакцине «Спутник V»
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об отношении западного профессионального сообщества к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
По его словам, ничего плохого о российском препарате врачи западных стран не говорят.
— Кстати, западные врачи никогда не говорят плохо про вакцину «Спутник V», в профессиональных журналах я этого не видел, — отметил Александр Мясников в интервью порталу Sobesednik.ru.
Врач уточнил, что именно западные СМИ начали так называемую «войну вакцин», во время которой одну вакцину ругают, а другую «превозносят».
По мнению телеведущего, «пропаганда мешает медицине», а очернять друг друга из-за политики — это последнее дело.
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