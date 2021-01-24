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Доктор Мясников рассказал об отношении западных врачей к вакцине «Спутник V»
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Доктор Мясников рассказал об отношении западных врачей к вакцине «Спутник V»

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об отношении западного профессионального сообщества к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

По его словам, ничего плохого о российском препарате врачи западных стран не говорят.

— Кстати, западные врачи никогда не говорят плохо про вакцину «Спутник V», в профессиональных журналах я этого не видел, — отметил Александр Мясников в интервью порталу Sobesednik.ru.

Врач уточнил, что именно западные СМИ начали так называемую «войну вакцин», во время которой одну вакцину ругают, а другую «превозносят».

По мнению телеведущего, «пропаганда мешает медицине», а очернять друг друга из-за политики — это последнее дело.

Читайте также: «Спутник V» пришел в Европу. Венгрия зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19

вакцинаАлександр Мясниковмедицина
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