Доктор Мясников рассказал об отношении западных врачей к вакцине «Спутник V»

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об отношении западного профессионального сообщества к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

По его словам, ничего плохого о российском препарате врачи западных стран не говорят.

— Кстати, западные врачи никогда не говорят плохо про вакцину «Спутник V», в профессиональных журналах я этого не видел, — отметил Александр Мясников в интервью порталу Sobesednik.ru.

Врач уточнил, что именно западные СМИ начали так называемую «войну вакцин», во время которой одну вакцину ругают, а другую «превозносят».

По мнению телеведущего, «пропаганда мешает медицине», а очернять друг друга из-за политики — это последнее дело.

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