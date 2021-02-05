«Лужники» могут принять финал Кубка России по футболу и матч за Суперкубок

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Руководство спорткомплекса «Лужники» отправило заявки в Российский футбольный союз (РФС) на проведение финала Кубка России и Суперкубка, а также матча отбора на чемпионат мира-2022 между сборными России и Хорватии. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

— «Лужники» с радостью примут участие в этих крупных спортивных событиях. Все заявки мы направили. Окончательное решение, конечно, за РФС, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Накануне глава РФС Александр Дюков заявил, что право проведения финала Кубка России, а также матча за Суперкубок могут отдать «Лужникам». По словам Дюкова, матч квалификации ЧМ-2022 между Россией и Хорватией может также пройти на крупнейшем столичном стадионе.

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