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Названа дата проведения матча Кубка России по футболу между «Динамо» и «Спартаком»
Фото: twitter.com / ФК «Спартак-Москва»

Названа дата проведения матча Кубка России по футболу между «Динамо» и «Спартаком»

Кирилл Николаев

Спорт

Матч Кубка России по футболу между столичными клубами «Динамо» и «Спартак» пройдет 20 февраля. Об этом сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча состоится в рамках 1/8 финала турнира на поле бело-голубых. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Кроме того, 21 февраля ЦСКА на своем поле сыграет с клубом «СКА-Хабаровск», а московский «Локомотив» примет «Тамбов».

Финал Кубка России запланирован на 12 мая.

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