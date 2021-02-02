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Латвия примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Латвия примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году

Кирилл Николаев

Спорт

Латвия примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Совет IIHF принял решение провести турнир в одной стране. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями и техническими причинами. Проведение чемпионата мира в одном городе позволит избежать переездов между странами.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года. Все матчи состоятся в Риге.

В понедельник, 18 января, IIHF объявила об отмене ЧМ, который в 2021 году должен был проводиться в столицах Белоруссии и Латвии. Белорусская оппозиция выступала за отмену матчей турнира. Рене Фазель встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 января. Он заявил, что из-за политического кризиса в республике на федерацию оказывается большое давление, но IIHF не хочет смешивать спорт и политику.

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Спортчемпионат по хоккеюЛатвия
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