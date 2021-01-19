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Глава IIHF уточнил порядок выплаты компенсации за отмену ЧМ в Минске
Фото: pexels.com / Artem Podrez

Глава IIHF уточнил порядок выплаты компенсации за отмену ЧМ в Минске

Ростислав Зубков

В мире

Выплата компенсации Минску за отмену проведения в нем чемпионата мира по хоккею будет обсуждаться вместе с белорусской стороной. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В понедельник, 18 января, данная организация объявила об отмене ЧМ, который в 2021 году должен был проводиться в столицах Белоруссии и Латвии. Статус Латвии как соорганизатора чемпионата будет рассмотрен советом федерации.

Фазель в свою очередь уточнил, что за перенос чемпионата в другое место Минск получит компенсацию.

— Мы вместе с белорусской стороной сядем и решим, какой будет компенсация, — сказал он РИА Новости.

Также руководитель IIHF объяснил отмену ЧМ по хоккею в Минске.

Напомним, белорусская оппозиция выступала за отмену матчей турнира. Чемпионат мира должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Рене Фазель встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 января. Он заявил, что из-за политического кризиса в республике на федерацию оказывается большое давление, но IIHF не хочет смешивать спорт и политику.

Читайте также: В Кремле отреагировали на отмену проведения ЧМ-2021 по хоккею в Минске

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