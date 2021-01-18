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Минск не примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Фото: https://pixabay.com/ru/

Минск не примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году

Кирилл Николаев

Спорт

Минск не примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Данное решение было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF. Совет IIHF рассмотрит статус Латвии как соорганизатора чемпионата мира после переноса турнира из Минска. Организация оценит возможность проведения соревнований в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов из-за пандемии коронавируса.

Напомним, белорусская оппозиция выступала за отмену матчей турнира. Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Рене Фазель встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 января. Он заявил, что из-за политического кризиса в республике на федерацию оказывается большое давление, но IIHF не хочет смешивать спорт и политику.

Позднее стало известно, что чешская автомобилестроительная компания Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men не собираются спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года при условии, если его проведут в Белоруссии.

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БелоруссияхоккейМинск
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