Skoda и Nivea отказались спонсировать ЧМ по хоккею, если его проведут в Белоруссии

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Чешская автомобилестроительная компания Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men не собираются спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года при условии, если его проведут в Белоруссии.

Известно, что Skoda спонсировала чемпионат мира в течение 28 лет, а Nivea Men более 10 лет. В своих заявлениях, которые компании разместили в Twitter-аккаунтах, спонсоры отметили свою приверженность правам человека.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG — ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021

Известно, что представители Nivea Men уже сообщили в Международную федерацию хоккея о своем решении касаемо спонсирования.

Чемпионат мира по хоккею планируется провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

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