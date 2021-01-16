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Skoda и Nivea отказались спонсировать ЧМ по хоккею, если его проведут в Белоруссии
Фото: https://pixabay.com/ru/

Skoda и Nivea отказались спонсировать ЧМ по хоккею, если его проведут в Белоруссии

Никита Абрамов

Спорт

Чешская автомобилестроительная компания Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men не собираются спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года при условии, если его проведут в Белоруссии.

Известно, что Skoda спонсировала чемпионат мира в течение 28 лет, а Nivea Men более 10 лет. В своих заявлениях, которые компании разместили в Twitter-аккаунтах, спонсоры отметили свою приверженность правам человека.

Известно, что представители Nivea Men уже сообщили в Международную федерацию хоккея о своем решении касаемо спонсирования.

Чемпионат мира по хоккею планируется провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

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