«Хоть завтра»: Лукашенко заявил о готовности Белоруссии провести ЧМ-2021 по хоккею

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом во вторник, 12 января, сообщило агентство БелТА.

По словам Лукашенко, Белоруссия готова к проведению любых международных соревнований.

— Я заявил «международникам», что мы готовы организовать его хоть завтра, — заявил президент Белоруссии.

Напомним, белорусская оппозиция выступает за отмену матчей чемпионата мира по хоккею, который должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге, или же бойкота турнира. Глава Международной Федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель встретился с Лукашенко 11 января. Он заявил, что из-за политического кризиса в республике на федерацию оказывается большое давление, но IIHF не хочет смешивать спорт и политику.

Ранее Лукашенко выразил готовность вести диалог с оппозицией по вопросу о конституционных изменениях.

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