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Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией по новой конституции
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией по новой конституции

Кирилл Николаев

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность вести диалог с оппозицией по вопросу о конституционных изменениях. Об этом он сообщил во вторник, 12 января.

— Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией, но не с предателями, — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он добавил, что власти Белоруссии готовы к диалогу с оппозицией по любым вопросам — начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим страны.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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БелоруссияАлександр Лукашенкооппозиция
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