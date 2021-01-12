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Лукашенко поручил подготовить ответ на «бандитские» санкции Запада
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко поручил подготовить ответ на «бандитские» санкции Запада

Ростислав Зубков

В мире

Белоруссия зеркально ответит на введенные против нее Западом ограничения. Такое поручение дал президент республики Александр Лукашенко.

Во вторник, 12 января, он заслушал в Минске доклады вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика. После этого глава государства затронул тему санкций, которые ряд стран Европы наложил на некоторые белорусские предприятия в связи с протестами.

— Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ, — передает БелТА суть поручения белорусского лидера.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал свое президентство.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Читайте также: Тихановская заявила, что выборы в Белоруссии должны пройти до конца 2021 года

БелоруссияАлександр Лукашенкосанкции Запада
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