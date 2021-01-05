Александр Лукашенко прокомментировал свое президентство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о его президентстве можно решить только путем выборов. Об этом он сказал во вторник, 5 января, во время посещения завода «Горизонт» в Минске.
Он отметил, что говорит это тем, кому не нравится, что на посту президента находится он. По его словам, Лукашенко хочет, чтобы в республике было «тихо и спокойно».
— Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос, — уточнил он.
Ранее Лукашенко провел телефонный разговор с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
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