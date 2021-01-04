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Лукашенко обсудил с Медведевым вопросы белорусско-российского сотрудничества
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко обсудил с Медведевым вопросы белорусско-российского сотрудничества

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили на сайте президента Белоруссии.

Лукашенко и Медведев обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Они также обменялись поздравлениями по случаю новогодних и рождественских праздников.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал конструктивным и плодотворным диалог Минска и Москвы в 2020 году.

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