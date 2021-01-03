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Премьер Белоруссии назвал конструктивным диалог Минска и Москвы в 2020 году
Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Премьер Белоруссии назвал конструктивным диалог Минска и Москвы в 2020 году

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Диалог Минска и Москвы в 2020 году был плодотворным и конструктивным. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, Россия является одним из ключевых партнеров Белоруссии в торгово-экономической сфере.

— Мы заключили несколько соглашений, выгодных для страны, и это касается изменений условий кредита на строительство атомной станции, о формировании цен на энергоносители, то есть мы очень конструктивно решали эти вопросы, — заявил Головченко.

Он отметил, что Белоруссия уверенно вступает в 2021 год со стабильной ситуацией в банковской сфере.

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