Лукашенко уточнил цель и полномочия Всебелорусского народного собрания

Фото: president.gov.by

Всебелорусское народное собрание не вправе менять какие-либо конституционные нормы страны и не станет этого делать. Об этом в четверг, 31 декабря, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет, — приводит БелТА слова главы государства.

Издание уточняет, что политик сделал это заявление на встрече с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ.

Также Лукашенко сказал, что на ВНС не будут возлагаться «бешеные полномочия», поскольку президент по-прежнему остается главной руководящей фигурой в стране. Вместе с тем Лукашенко пообещал не становиться главой собрания ради удержания власти в своих руках.

Ранее лидер республики подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания. Оно состоится в Минске 11–12 февраля 2021 года. Всего на ВНС пригласили 2,7 тысячи человек. Они обсудят ключевые положения программы социально-экономического развития Белоруссии на следующие пять лет и направления общественно-политического развития страны. При этом известно, что оппозиция не признает ВНС как легитимный орган и площадку для выражения мнений.

На сегодняшний день Всебелорусское народное собрание представляет собой встречу представителей правительства и других ветвей власти, руководителей и сотрудников предприятий, деятелей науки и культуры страны. Данное мероприятие проводится раз в пять лет. В последний раз оно состоялось в Минске в июне 2016 года.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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