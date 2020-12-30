Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция строит новые «козни» против своей страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выехавшая за границы государства оппозиция продолжает строить «козни» против своей страны.
По словам Лукашенко, лидеры оппозиции призывают людей к столкновениям и митингам, в то время как недопонимания и конфликты всегда можно решить «конструктивной альтернативой». Об этом президент страны рассказал при посещении минского ОМОНа.
— Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся «змагары» (борцы — прим. «ВМ») продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, «во благо белорусского народа». Блага только не видно. У этих «деятелей» свое специфическое представление и понимание политики, — приводит РИА Новости слова президента Белоруссии.
По словам Лукашенко, оппозиционеры «называют себя патриотами», занимаясь развалом экономики, конституционного строя и «исторической памяти народа». Президент страны добавил, что из опыта стран — соседей Белоруссии видны негативные результаты подобной оппозиционной активизации молодежи.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.
Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.
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