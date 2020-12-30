Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция строит новые «козни» против своей страны

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выехавшая за границы государства оппозиция продолжает строить «козни» против своей страны.

По словам Лукашенко, лидеры оппозиции призывают людей к столкновениям и митингам, в то время как недопонимания и конфликты всегда можно решить «конструктивной альтернативой». Об этом президент страны рассказал при посещении минского ОМОНа.

— Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся «змагары» (борцы — прим. «ВМ») продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, «во благо белорусского народа». Блага только не видно. У этих «деятелей» свое специфическое представление и понимание политики, — приводит РИА Новости слова президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, оппозиционеры «называют себя патриотами», занимаясь развалом экономики, конституционного строя и «исторической памяти народа». Президент страны добавил, что из опыта стран — соседей Белоруссии видны негативные результаты подобной оппозиционной активизации молодежи.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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