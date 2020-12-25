Лукашенко сообщил о задержании группы, готовившей теракты в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члены недавно задержанной в республике террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича. Об этом белорусский лидер сообщил в пятницу, 25 декабря.
По его словам, задержанные готовили теракты и «тоннами» везли оружие через Украину.
— На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! — передает слова Лукашенко Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Ранее стало известно, что в Белоруссии раскрыли деятельность террористической группы, По информации местных СМИ, группа совершила несколько нападений в Гродненской области — в частности, им вменяется поджог дома милиционера и взрыв автомобиля. Известно, что восемь участников организации во главе с Николаем Автуховичем задержали.
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