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Лукашенко сообщил о задержании группы, готовившей теракты в Белоруссии
Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко сообщил о задержании группы, готовившей теракты в Белоруссии

Евгения Звощик

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члены недавно задержанной в республике террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича. Об этом белорусский лидер сообщил в пятницу, 25 декабря.

По его словам, задержанные готовили теракты и «тоннами» везли оружие через Украину.

— На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! — передает слова Лукашенко Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Ранее стало известно, что в Белоруссии раскрыли деятельность террористической группы, По информации местных СМИ, группа совершила несколько нападений в Гродненской области — в частности, им вменяется поджог дома милиционера и взрыв автомобиля. Известно, что восемь участников организации во главе с Николаем Автуховичем задержали.

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