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Белоруссия ответит на третий пакет санкций Евросоюза
Фото: European Parliament / Pietro Naj-Oleari

Белоруссия ответит на третий пакет санкций Евросоюза

Кирилл Николаев

В мире

Белоруссия в ответ на третий пакет санкций Евросоюза (ЕС) расширит список тех, кому запрещен въезд в республику и Союзное государство. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, МИД Белоруссии предложил ответные меры на новые санкции ЕС. Ограничительные меры означают, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства.

Кроме того, Минск предпримет ряд действий юридического характера в ответ на включение ряда предприятий в санкционный список ЕС, сообщает ТАСС.

Напомним, 17 декабря ЕС опубликовал третий перечень ограничительных мер, которые распространяются на ряд юрлиц — ЗАО «Белтехэкспорт», Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компания Synesis — и физлиц. В число последних вошли: глава Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт и экс-руководитель минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак.

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