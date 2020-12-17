ЕС обвинил ряд белорусских компаний в получении выгоды от режима Лукашенко

Фото: European Union 2014 / European Parliament

Некоторые белорусские компании потворствуют властям республики, которые занимаются репрессиями по отношению к согражданам. За это против организаций были введены новые санкции, говорится в официальном журнале Европейского союза очередного списка санкций.

В четверг, 17 декабря, ЕС опубликовал третий перечень ограничительных мер, которые распространяются на ряд юрлиц — ЗАО «Белтехэкспорт», Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компания Synesis — и физлиц. В число последних вошли: глава Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт и экс-руководитель минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак.

Позднее стала известна суть претензий Евросоюза к вышеуказанным организациям. Согласно обнародованному документу, «Белтехэкспор» получает выгоду от режима (Александра — прим. «ВМ») Лукашенко», поддерживая его за счет своих связей с министерством обороны республики.

По мнению ЕС, Synesis помогает властям Белоруссию вести наблюдение и распознавать людей в целях «репрессий против гражданского общества и демократической оппозиции».

VOLAT, как считают в Европейском союзе, работает непосредственно на Лукашенко и министров и якобы отвечает за реализацию военно-технической политики государства. При этом когда сотрудники этого предприятия объявили о забастовке, их за это уволили, что свидетельствует о нарушении прав человека, говорится в документе ЕС, передает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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