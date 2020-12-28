Лукашенко озвучил дату Всебелорусского народного собрания

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Всебелорусское народное собрание пройдет 11–12 февраля 2021 года. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— ВНС пройдет 11–12 февраля. Дату озвучил президент на сегодняшнем совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания, — указано в сообщении Telegram-канала «Пул первого», близкого к пресс-службе лидера республики.

Ранее появилась информация, что ВНС могут провести в январе — феврале следующего года.

В октябре Лукашенко отмечал, что на собрании белорусам расскажут о ходе работы над поправками к Конституции. Тогда же глава государства предложил сделать собрание конституционным органом, который бы контролировал главные направления развития Белоруссии.

На сегодняшний день Всебелорусское народное собрание представляет собой встречу представителей правительства и других ветвей власти, руководителей и сотрудников предприятий, деятелей науки и культуры страны. Данное мероприятие проводится раз в пять лет. В последний раз оно состоялось в Минске в июне 2016 года.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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