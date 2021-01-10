Тихановская заявила, что выборы в Белоруссии должны пройти до конца 2021 года

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что новые выборы президента страны и референдум по вопросу новой конституции должны пройти до конца 2021 года. Также она заявила, что эти события должны пройти без действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

— В 2020-м мы заявили, что не считаем его президентом. Значит, мы не примем никаких его фейков вместо конституции, никаких тайных собраний, инсценированных референдумов и уж точно — никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия, — написала Тихановская в своем Telegram-канале.

Также она критически высказалась о внесении поправок в конституцию при действующей власти. В сообщении сказано, что офис Тихановской представит открытые к обсуждению предложения по проекту конституции.

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